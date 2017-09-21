09:40 21.09.2017 | Политика | Новости
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Великобритания выплатит ЕС 20 млрд по Brexit

Советник британского премьер-министра Терезы Мэй по вопросам ЕС Оливер Роббинс заявил, что Британия готова расплатиться с ЕС за выход по результатам Brexit.

Великобритания выплатит ЕС 20 млрд по Brexit

По словам Роббинса, эта сумма реально завышена, а Брюссель лишний раз желанием наказать государство за прекращение членства.

Сегодня Тереза Мэй выступит со своей речью во Флоренции посвященной Brexit. Премьер считает, что европейское сообщество просто давит на Британию в экономическом и политическом плане.

Также Брюссель требует от правительства Британии выплатить "неустойку" за выход из юридической сферы сотрудничества.

Мэй заявила, что Великобритания готова подписать ряд двусторонних договоров о продолжении сотрудничества на континенте.

Страна желает остаться в Европоле, что позволит Британии выдавать ордер на арест преступников во всех странах-членах ЕС.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Брюссель и Лондон констатировали отсутствия прогресса в переговорох по Brexit.


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