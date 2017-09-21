Великобритания выплатит ЕС 20 млрд по Brexit

По словам Роббинса, эта сумма реально завышена, а Брюссель лишний раз желанием наказать государство за прекращение членства.

Сегодня Тереза Мэй выступит со своей речью во Флоренции посвященной Brexit. Премьер считает, что европейское сообщество просто давит на Британию в экономическом и политическом плане.

Также Брюссель требует от правительства Британии выплатить "неустойку" за выход из юридической сферы сотрудничества.

Мэй заявила, что Великобритания готова подписать ряд двусторонних договоров о продолжении сотрудничества на континенте.

Страна желает остаться в Европоле, что позволит Британии выдавать ордер на арест преступников во всех странах-членах ЕС.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Брюссель и Лондон констатировали отсутствия прогресса в переговорох по Brexit.