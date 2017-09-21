Вадим Рабинович: уголовное наказание Гонтаревой и Рожковой – дело принципа для тысяч обманутых украинцев.

Такое мнение в эфире телеканала "Южный" высказал народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович.

"Самое страшное и самое важное сегодня, что не дает подняться никому, – это ситуация в банковской сфере. Люди могут работать, их сбережения будут пропадать в лопнувших банках, предприятия будут открываться, их счета закрываются в банках. 284 млрд гривен – это сумма, по которой НАБУ расследует похищения по банковской сфере. Весь Пенсионный фонд меньше. Значит украли целый Фонд! Мы могли пенсии в два раза за секунду поднять. Ответственные за это два человека: Гонтарева, которая четвертый месяц находится в отпуске, и Рожкова, которая ее замещает, и которую сейчас цинично предлагать на пост главы Нацбанка. Такого уровня хищения не было в мире! Мы не можем это "проглотить", закрыть глаза на уничтожение финансовой системы. Для нас, украинцев, очень важно посадить в тюрьму Гонтареву и Рожкову, объясняя, что они работали с заведомыми жуликами. Это важно для страны, для ее стратегии", – подчеркнул парламентарий.

Он выразил уверенность, что "пора брать судьбу страны в свои руки", и поэтому бессрочная мирная акция под Национальным банком Украины будет продолжаться, пока банковскую систему не возглавит человек, думающий о развитии страны и ее экономики.

"Поэтому партия "За життя" начала наводить порядок в стране с Нацбанка, который, помимо того, что помогает обворовывать вкладчиков, уничтожать банки, еще и выцыганил все, что можно, и начал обрушать и без того «хрупкую» национальную валюту. Но наша партия, наши сторонники, все те, кого обманули, кто не безразличен к судьбе страны, этого не позволят сделать! Поэтому мы вышли под Нацбанк, и будем там стоять до победного конца – пока воры не сядут в тюрьму, а во главе банковской системы не поставят независимого, действительного банковского человека, который будет думать не об уничтожении финансовой системы страны, а об ее развитии, и не на словах, а на деле!» – заверил лидер партии "За життя".

При этом, по словам Рабиновича, по уровню проблемности ситуация в банковской сфере сейчас не слишком уступает ситуации в области законодательства. Так, комментируя начало работы Верховной рады после продолжительных каникул, политик признался, что он был в шоке.

"Первый день работы этого парламента меня привел в шок, потому что в повестке дня не стоял ни один из важнейших вопросов – ни про тарифы, ни про то, что пора заканчивать войну, ни про вытягивание экономики из ямы – ничего, что облегчит жизнь граждан. Зато за полтора миллиона мы перенесли знамя с одного на другой этаж, поменяли за сотни тысяч бюджетных денег ковры. Это какой-то пир во время чумы!» – возмутился лидер партии "За життя".

Политик предложил два выхода из сложившейся политической и экономической ситуации в Украине.

"Первый – спокойно, мирно идти на досрочные выборы и второй – перестать власти дразнить народ своей неприкрытой роскошью", – резюмировал Вадим Рабинович.

Источник: kp.ua