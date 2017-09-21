07:59 21.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко говорил с Эрдоганом о стратегическом партнерстве

Президент Украины Петр Порошенко в среду вечером провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Порошенко говорил с Эрдоганом о стратегическом партнерстве

Встреча состоялась в рамках визита президента в Соединенные Штаты Америки, где он принимает участие в работе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций. Как сказано на сайте главы украинского государстве, лидеры двух государств обсудили подготовку к шестому заседанию Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, которое должно состояться в Киеве.

При этом Порошенко и Тайип Эрдоган выразили удовлетворение в связи с существенными сдвигами на отдельных стратегических направлениях взаимодействия и заявили о настроенности прилагать дальнейшие усилия для углубления стратегического партнерства между двумя странами.

В свою очередь президентом Турецкой Республики подтвердил неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во время выступления на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Петр Порошенко заявил, что на сегодняшний день Россия является не контрибутором международной безопасности. Она является самой большой угрозой.


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