Детали встречи Трамп-Порошенко

Встреча двух глав государств состоится утром с 10:30 до 11:30 по местному времени.

Встреча ожидается в гостинице Hubbard 1 Lotte New York Palace Hotel.

Также Трамп планирует встретится с руководителем Афганистана и президентом Южной Кореи.

Ожидается, что Петр Порошенко обсудит с Трампом возможность и детали введения миротворческой миссии на востоке Украины, а также текущее положение на фронте.

Напомним, что в следующем заседании Совбеза планируют обсудить все аспекты миротворческой миссии. Сам же украинский президент настаивает на наискорейшем введении контингента ООН.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Порошенко уже провел несколько двусторонних встреч с лидерами стран Европы на 72-ой сессии ГА ООН.