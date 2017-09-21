Детали встречи Трамп-Порошенко

Президент США Дональд Трамп проведет переговоры с президентом Украины Петром Порошенко на протяжении часа. Об этом передает пресс-служба американского лидера.
Встреча двух глав государств состоится утром с 10:30 до 11:30 по местному времени.
Встреча ожидается в гостинице Hubbard 1 Lotte New York Palace Hotel.
Также Трамп планирует встретится с руководителем Афганистана и президентом Южной Кореи.
Ожидается, что Петр Порошенко обсудит с Трампом возможность и детали введения миротворческой миссии на востоке Украины, а также текущее положение на фронте.
Напомним, что в следующем заседании Совбеза планируют обсудить все аспекты миротворческой миссии. Сам же украинский президент настаивает на наискорейшем введении контингента ООН.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Порошенко уже провел несколько двусторонних встреч с лидерами стран Европы на 72-ой сессии ГА ООН.