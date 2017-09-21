13:20 21.09.2017 | Политика | Новости
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Детали встречи Трамп-Порошенко

Президент США Дональд Трамп проведет переговоры с президентом Украины Петром Порошенко на протяжении часа. Об этом передает пресс-служба американского лидера.

Детали встречи Трамп-Порошенко

Встреча двух глав государств состоится утром с 10:30 до 11:30 по местному времени.

Встреча ожидается в гостинице Hubbard 1 Lotte New York Palace Hotel.

Также Трамп планирует встретится с руководителем Афганистана и президентом Южной Кореи.

Ожидается, что Петр Порошенко обсудит с Трампом возможность и детали введения миротворческой миссии на востоке Украины, а также текущее положение на фронте.

Напомним, что в следующем заседании Совбеза планируют обсудить все аспекты миротворческой миссии. Сам же украинский президент настаивает на наискорейшем введении контингента ООН.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Порошенко уже провел несколько двусторонних встреч с лидерами стран Европы на 72-ой сессии ГА ООН.


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