Россия во время учений "Запад-2017" планирует применить ядерное оружие, - Мацеревич

Сами маневры не закончатся 20 сентября, они будут продолжаться и после назначенной даты. Такое мнение высказал в среду, 20 сентября, в эфире телеканала TVP заявил министр обороны Польши Антоний Мацеревич.

По его словам, "Запад-2017" это не только самые большие, но и самые агрессивные и многофункциональные учение, из всех, которые Россия проводила за последние 30 лет. Эти маневры не закончатся сегодня, а будут продолжаться с применением ядерного оружия, которое не было включено в программу учений, - уверен министр.

Он также пояснил, что российская военная доктрина предусматривает возможность нанесения превентивного удара по предполагаемому противнику.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал реальную численность военных, задействованных в учениях "Запад-2017". По его данным, количество участников всех мероприятий, которые проводились в рамках учений, оценивается в 120 тысяч человек.