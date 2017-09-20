Порошенко обсудил с Макроном миротворческую миссию ООН на Донбассе - ФОТО

Стороны скоординировали позиции по развертыванию миротворческой миссии Организации объединных наций на Донбассе. Об этом сообщил на своей страничке в Facebook пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

По его словам, Порошенко поблагодарил жену Эммануэля Макрона за поддержку семьи украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно заключенного в Российской Федерации. Пр этом главы государств подчеркнули важность обеспечения соблюдения устойчивого и полного прекращения огня, а также достижение прогресса в вопросе освобождения заложников.

Стороны также обсудили экономические вопросы двусторонней повестки дня.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко во вторник вечером, 19 сентября, в Нью-Йорке провел встречу с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. Во время встречи глава украинского государства отметил, что Украина рассчитывает на более действенную поддержку Европейского союза в вопросе освобождения украинских политических заключенных.