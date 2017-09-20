Объявлен конкурс на четыре новые должности "Укрзализницы"

Кабинет министров Украины принял постановление о проведении конкурса на отбор членов наблюдательной комиссии "Укрзализницы".
Об этом передает пресс-служба Кабмина.
Согласно информации ведомства, постановление "Об образовании рабочей группы по проведению реформы корпоративного управления ПАО "Укрзализныця"
было принято без прений и замечаний.
Однако проект постановления был передан в Мининфраструктуры для доработки в однодневный срок.
Ранее пост главы "Укрзализницы" покинул поляк Войцех Балчун из-за разбежностей в стратегии развития ведомства с Мининфраструктуры.
Также Балчун подвергся обвинениям со стороны Владимира Омеляна.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ПАО "Укрзализныця" проведет в октябре несколько торгов на закупку 2,5 тысяч грузовых полувагонов.