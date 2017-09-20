14:23 20.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Объявлен конкурс на четыре новые должности "Укрзализницы"

Кабинет министров Украины принял постановление о проведении конкурса на отбор членов наблюдательной комиссии "Укрзализницы".

Объявлен конкурс на четыре новые должности

Об этом передает пресс-служба Кабмина.

Согласно информации ведомства, постановление "Об образовании рабочей группы по проведению реформы корпоративного управления ПАО "Укрзализныця"
было принято без прений и замечаний. 

Однако проект постановления был передан в Мининфраструктуры для доработки в однодневный срок. 

Ранее пост главы "Укрзализницы" покинул поляк Войцех Балчун из-за разбежностей в стратегии развития ведомства с Мининфраструктуры.

Также Балчун подвергся обвинениям со стороны Владимира Омеляна.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ПАО "Укрзализныця" проведет в октябре несколько торгов на закупку 2,5 тысяч грузовых полувагонов.


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