Объявлен конкурс на четыре новые должности "Укрзализницы"

Об этом передает пресс-служба Кабмина.

Согласно информации ведомства, постановление "Об образовании рабочей группы по проведению реформы корпоративного управления ПАО "Укрзализныця"

было принято без прений и замечаний.

Однако проект постановления был передан в Мининфраструктуры для доработки в однодневный срок.

Ранее пост главы "Укрзализницы" покинул поляк Войцех Балчун из-за разбежностей в стратегии развития ведомства с Мининфраструктуры.

Также Балчун подвергся обвинениям со стороны Владимира Омеляна.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ПАО "Укрзализныця" проведет в октябре несколько торгов на закупку 2,5 тысяч грузовых полувагонов.