Новые правила выдачи виз озвучили в США

Согласно информации издания, теперь людям, желающим получить повторную визу необходимо в строгом порядке выполнять все цели своего визита в США.

В другом ином случае, например, если человек заключает брак или проходит обучение, и при этом он не упомянул этого в своем интервью с консулом, то его могут запросто депортировать.

А если человек все еще продолжает находиться на территории США после нарушения, у властей будут все основания для его депортации.

Заместитель директора по связям с правительством в американской Ассоциации юристов по иммиграции Дайан Риш утверждает, что отныне турист не сможет получить "грин карту", если в течении 90 дней он заключил брак с гражданином\ой США.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее власти Соединенных Штатов Америки ввели новые правила для выдачи американских виз.