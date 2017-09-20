Луценко назвал сроки создания антикоррупционного суда

Чиновник отметил, что предложил ВРУ другой подход и соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента.

"Я считаю, что пришло время поговорить о введении дополнительного количества судей, которые могли бы заниматься коррупционными делами", - сказал Луценко.

Также в парламент представлен законопроект, который предусматривает создание отдельного антикоррупционного суда как первой и второй инстанции в городе Киеве для всей Украины.

По прогнозам, такой суд будет создаваться минимум год. Но по мнению генпрокурора, соответствующий законопроект не может быть принят.

По его словам такой суд должен быть создан в каждой области, а не быть единственным в Киеве и в него должны набираться судьи, которые не работали ранее на должности судьи.

"Я не согласен с тем, что этот суд только для НАБУ, которое пока дает наименьший результат, создается политиками и располагается только в Киеве", - заявил прокурор.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Украине должен быть создан антикоррупционный суд. Европейский Союз настаивает на его создании.