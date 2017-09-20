Как в Раде собираются ускорить принятие законопроектов

Об этом он сам рассказал журналистам.

Кононенко сообщил, что на заседаниях правительственной коалиции этот вопрос активно обсуждается, возможно будет изменен регламент в Раде.

При рассмотрении во втором чтении законопроекты должны проходить полное обсуждение по процедуре.

Далее законопроект будет подан на голосование и редакцию специального комитета.

Напомним, что вчера в Раде нардепы пробовали принять медицинскую реформу, однако 4000 поправок сильно усложняют работу. Из общего числа правок удалось принять чуть более ста.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал парламентариев на этой неделе более активно работать над принятием законопроектов, необходимых для реализации реформ - судебной и медицинской.