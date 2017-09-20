11:22 20.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Как в Раде собираются ускорить принятие законопроектов

Первый заместитель главы фракции Блока Петра Порошенка Игорь Кононенко поведал о том, как нардепы собираются ускорить процедуру рассмотрения законопроектов.

Как в Раде собираются ускорить принятие законопроектов

Об этом он сам рассказал журналистам.

Кононенко сообщил, что на заседаниях правительственной коалиции этот  вопрос активно обсуждается, возможно будет изменен регламент в Раде.

При рассмотрении во втором чтении законопроекты должны проходить полное обсуждение по процедуре.

Далее законопроект будет подан на голосование и редакцию специального комитета.

Напомним, что вчера в Раде нардепы пробовали принять медицинскую реформу, однако 4000 поправок сильно усложняют работу. Из общего числа правок удалось принять чуть более ста.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал парламентариев на этой неделе более активно работать над принятием законопроектов, необходимых для реализации реформ - судебной и медицинской.


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