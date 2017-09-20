10:29 20.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин утвердит количество подпадающих под осенний призыв граждан

Правительство Украины сегодня, 20 сентября 2017 года, должно утвердит количество граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в Вооруженных силах Украины в октябре-ноябре 2017 года.

Кабмин утвердит количество подпадающих под осенний призыв граждан

Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского правительства.

Также Кабмин намерен одобрить проекты меморандумов с Австралией, Бельгией, Малайзией и Нидерландами о политической и финансовой поддержке уголовного преследования виновных в катастрофе самолета рейса МН17 17 июля 2014 года.

Кроме того, нардепы хотят изменить перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Вместе с тем члены правительства должны рассмотреть вопросы формирования набсовета "Укрзализныци".

"Кабинет министров Украины должен изменить нормы питания военнослужащих", - сказано на сайте правительства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Кабинет министров Украины пообещал погасить задолженность по зарплате перед медиками до конца года. По словам полицейских, правительство заверило, что погасит задолженность перед работниками медицинской отрасли до конца года.


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