Кабмин утвердит количество подпадающих под осенний призыв граждан

Правительство Украины сегодня, 20 сентября 2017 года, должно утвердит количество граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в Вооруженных силах Украины в октябре-ноябре 2017 года.
Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского правительства.
Также Кабмин намерен одобрить проекты меморандумов с Австралией, Бельгией, Малайзией и Нидерландами о политической и финансовой поддержке уголовного преследования виновных в катастрофе самолета рейса МН17 17 июля 2014 года.
Кроме того, нардепы хотят изменить перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Вместе с тем члены правительства должны рассмотреть вопросы формирования набсовета "Укрзализныци".
"Кабинет министров Украины должен изменить нормы питания военнослужащих", - сказано на сайте правительства.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины пообещал погасить задолженность по зарплате перед медиками до конца года. По словам полицейских, правительство заверило, что погасит задолженность перед работниками медицинской отрасли до конца года.