Испания взяла контроль над финансами Каталонии

Согласно информации ведомства, Мадрид считает проведение референдума антиконституционным, таким, который подрывает основы независимости государства.

Правительство Каталонии утверждает, что это конкретное ущемление автономных прав каталонцев, что недопустимо по законодательству.

Отмечается, что Мадрид переберет на себя все обязательства по выплает зарплат государственным чиновникам и служащим.

Кстати, регионы Испании платят налоги центральному правительству, а затем получают квоту на здравоохранение, образование и общественную инфраструктуру.

Руководство области планирукет дать старт референдума уже первого октября.

Как сообщалось в "УРА-Информ", независимо от решения Конституционного суда Испании, в Каталонии в любом случае состоится запланированный на первое октября референдум о независимости.