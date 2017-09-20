Гройман обвинил депутатов в намеренном затягивании принятия законопроектов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что депутаты специально оттягивают работу в Раде, дабы не дать дойти до рассмотрения пенсионной реформы.
Об этом премьер рассказал на очередном заседании правительства.
По словам Гройсмана, пенсионная реформа является ключевой для принятия в этом месяце, более того, чрезвычайно важно принять ее на этой пленарной неделе.
Глава Кабмина настаивает на том, чтобы народные избранники проявили политическую волю и не затягивали с рассмотрением поправок. Он отметил, что множество дополнительных внесений затягивает всю законодательную деятельность.
Спикер парламента уверен, что принятие судебной реформы может получить позитивный отклик уже в этот четверг.
Напомним, что нардепы внесли 2050 поправок в пенсионную реформу.
Как сообщалось в "УРА-Информ", Верховная Рада во втором чтении намерена рассмотреть проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий.