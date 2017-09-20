12:22 20.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройман обвинил депутатов в намеренном затягивании принятия законопроектов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что депутаты специально оттягивают работу в Раде, дабы не дать дойти до рассмотрения пенсионной реформы.

Гройман обвинил депутатов в намеренном затягивании принятия законопроектов

Об этом премьер рассказал на очередном заседании правительства.

По словам Гройсмана, пенсионная реформа является ключевой для принятия в этом месяце, более того, чрезвычайно важно принять ее на этой пленарной неделе.

Глава Кабмина настаивает на том, чтобы народные избранники проявили политическую волю и не затягивали с рассмотрением поправок. Он отметил, что множество дополнительных внесений затягивает всю законодательную деятельность.

Спикер парламента уверен, что принятие судебной реформы может получить позитивный отклик уже в этот четверг.

Напомним, что нардепы внесли 2050 поправок в пенсионную реформу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Верховная Рада во втором чтении намерена рассмотреть проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий.


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