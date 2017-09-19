08:23 19.09.2017 | Политика | Новости
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США рассматривают перспективу размещения ядерного оружия в Сеуле

Глава Пентагона Джеймс Мэттис провел переговоры с министром обороны Южной Кореи Сон Юн Му на счет возможности размещения на полуострове ядерных боеголовок.

США рассматривают перспективу размещения ядерного оружия в Сеуле

Об этом передает The Washington Post.

По словам Мэттиса, администрация Белого Дома рассматривает все военные варианты решения ядерного кризиса в Северной Кореи. Мэттис заявил, что у его ведомства имеется вариант нанесения превентивного удара, который не ставит Сеул под угрозу.

Трамп и его команда изучают эффект международных экономических санкций дипломатического давления на Северную Корею.

Напомним, что последний раз ядерные ракеты на стороне Южной Кореи размещались еще во время "холодной войны".

США и Китай договорились усилить давление на КНДР с целью усмирить "ядерные амбиции" правителя Кима.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за минувшие полгода Пхеньян наторговал более 270 млн долларов на экспорте железной руды, угля и прочьих ресурсов.


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