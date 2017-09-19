США рассматривают перспективу размещения ядерного оружия в Сеуле

Глава Пентагона Джеймс Мэттис провел переговоры с министром обороны Южной Кореи Сон Юн Му на счет возможности размещения на полуострове ядерных боеголовок.
Об этом передает The Washington Post.
По словам Мэттиса, администрация Белого Дома рассматривает все военные варианты решения ядерного кризиса в Северной Кореи. Мэттис заявил, что у его ведомства имеется вариант нанесения превентивного удара, который не ставит Сеул под угрозу.
Трамп и его команда изучают эффект международных экономических санкций дипломатического давления на Северную Корею.
Напомним, что последний раз ядерные ракеты на стороне Южной Кореи размещались еще во время "холодной войны".
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