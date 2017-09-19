В парламентскую группу Воля народа вошли еще два депутата

Глава парламента Андрей Парубий во вторник, 19 сентября, объявил, что Максим Микитась и Александр Супруненко вошли в парламентскую группу. Как пояснил Парубий на утреннем пленарном заседании парламента, и Микитась, и Супруненко были избраны как самовыдвиженцы в одномандатных округах и были внефракционными депутатами.

Теперь в Воле народа снова насчитывается 19 депутатов, что является необходимым минимумом для существования фракции или группы в Раде VIII-го созыва, - отметил глава парламента.

Напомним, количество лиц в депутатской группе не может быть меньше, чем в наименьшей фракции, которая сформирована в течение первой сессии. В наименьшую фракцию Батькивщина в течение первой сессии входило 19 депутатов, таким образом, в нынешнем созыве парламента фракция или депутатская группа должна состоять минимум из 19 парламентариев.

Как сообщал УРА-Информ, ранее депутатская группа Воля народа исключила из своего состава Александра Онищенко, а парламентарий Сергей Мельничук сам покинул ее ряды. После этого в группе осталось 17 народных депутатов, что является основанием для ее роспуска.