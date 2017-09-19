В Болгарии готовы снять санкции против России

Об этом передает bgnes.

По словам Борисова, необходимо постепенно снижать напряжение между ЕС и Россией. На время председательства в Совете Европы Болгария планирует инициировать такие действия, однако хватит ли на это времени Борисов сомневается.

Ранее ЕС продлило санкции еще на пол года, осуждая, таким образом, оккупацию Россией Крыма. Ограничения касаются "заморозки" счетов группы лиц, а также запрета на въезд в большинство стран Европы и США.

Санкции распространяются на 149 физических и 38 юридических лиц.

Эксперты утверждают, что сокращение санкций может негативно отбиться на самом механизме санкций, как дееспособного механизма.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко считает, что новые ограничения против Российской Федерации должны быть внедрены полностью.