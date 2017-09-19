Трамп выступит с "эпохальной" речью перед членами Генассамблеи

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своей речи на Генеральной Ассамблее ООН планирует рассказать свое виденье геополитической обстановки мира.
Об этом передает The Wall Street Journal.
Согласно информации издания, Трамп будет призывать мировое сообщество разделить "финансовое" бремя США, а также сотрудничать на основе принципа национализма.
Трамп считает, что сотрудничество стран отныне определяется результатами, а не идеологиями. Президент настаивает на том, чтобы другие страны также были вовлечены в урегулирования конфликтов 21 века.
Главные тезисы Трампа на выступление:
- всемирная борьба с терроризмом
- усиления давления на КНДР и Иран
- новая реформа ООН
Хозяин Белого Дома рассматривает речь на Генассамблее как "невероятный момент и возможность продемонстрировать лидерство США и ценностей страны".
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент США Дональд Трамп по телефону обсудил дестабилизирующую ситуацию в Катаре с королем Саудовской Аравии , наследным принцем ОАЭ и эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамадом аль-Тани.