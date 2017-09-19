13:22 19.09.2017 | Политика | Новости
100174113:roman

Трамп выступит с "эпохальной" речью перед членами Генассамблеи

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своей речи на Генеральной Ассамблее ООН планирует рассказать свое виденье геополитической обстановки мира.

Трамп выступит с

Об этом передает The Wall Street Journal.

Согласно информации издания, Трамп будет призывать мировое сообщество разделить "финансовое" бремя США, а также сотрудничать на основе принципа национализма.

Трамп считает, что сотрудничество стран отныне определяется результатами, а не идеологиями. Президент настаивает на том, чтобы другие страны также были вовлечены в урегулирования конфликтов 21 века.

Главные тезисы Трампа на выступление:

- всемирная борьба с терроризмом

- усиления давления на КНДР и Иран

- новая реформа ООН

Хозяин Белого Дома рассматривает речь на Генассамблее как "невероятный момент и возможность продемонстрировать лидерство США и ценностей страны".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент США Дональд Трамп по телефону обсудил дестабилизирующую ситуацию в Катаре с королем Саудовской Аравии , наследным принцем ОАЭ и эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамадом аль-Тани.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив