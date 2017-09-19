Трамп выступит с "эпохальной" речью перед членами Генассамблеи

Об этом передает The Wall Street Journal.

Согласно информации издания, Трамп будет призывать мировое сообщество разделить "финансовое" бремя США, а также сотрудничать на основе принципа национализма.

Трамп считает, что сотрудничество стран отныне определяется результатами, а не идеологиями. Президент настаивает на том, чтобы другие страны также были вовлечены в урегулирования конфликтов 21 века.

Главные тезисы Трампа на выступление:

- всемирная борьба с терроризмом

- усиления давления на КНДР и Иран

- новая реформа ООН

Хозяин Белого Дома рассматривает речь на Генассамблее как "невероятный момент и возможность продемонстрировать лидерство США и ценностей страны".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент США Дональд Трамп по телефону обсудил дестабилизирующую ситуацию в Катаре с королем Саудовской Аравии , наследным принцем ОАЭ и эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамадом аль-Тани.