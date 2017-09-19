Порошенко в Нью-Йорке встретился с президентом Финляндии

Президент Украины Петр Порошенко в рамках своего визита в Нью-Йорк во вторник, 19 сентября, провел встречу со своим коллегой из Финляндии Саули Ниинистьо.
Во время встречи стороны скоординировали подходы размещения миротворческой миссии Организации объединенных наций на Донбассе. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, Порошенко отметил важность скоординированной позиции с целью противодействия построению политически мотивированного проекта "Северный поток-2".
Вместе с тем президент Украины сообщил финскому коллеге о развитии ситуации на Донбассе, имплементацию Минских договоренностей и очертил видение стратегии де-оккупации Крыма.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент США Дональд Трамп заявил о необходимости противостоять угрозам суверенитету Украины. Об этом он заявил в ходе выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке