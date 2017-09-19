Порошенко в Нью-Йорке встретился с президентом Финляндии

Во время встречи стороны скоординировали подходы размещения миротворческой миссии Организации объединенных наций на Донбассе. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, Порошенко отметил важность скоординированной позиции с целью противодействия построению политически мотивированного проекта "Северный поток-2".

Вместе с тем президент Украины сообщил финскому коллеге о развитии ситуации на Донбассе, имплементацию Минских договоренностей и очертил видение стратегии де-оккупации Крыма.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент США Дональд Трамп заявил о необходимости противостоять угрозам суверенитету Украины. Об этом он заявил в ходе выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке