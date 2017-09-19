Порошенко поблагодарил США за оказанную военную поддержку

Об этом передает пресс-служба главы государства.

По словам Порошенко, данная цифра намного больше, чем обязательства для НАТО. Также украинский лидер страны оценил роль США в развитии украинских вооруженных сил и при этом добавил, что сегодня руководство, президент Соединенных Штатов, зарекомендовали себя прочными и надежными защитниками международного права.

"Ваша страна остается мировым лидером в предоставлении практической помощи Вооруженным силам Украины", - добавил глава государства.

Отметим, что президент также напомнил о состоянии Вооруженных сил Украины в 2014 году и о правовой норме, запрещающей доступ экспертов НАТО в военные институты Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", оружие, полученное от Соединенных Штатов Америки поможет Украине освободить Донбасс.