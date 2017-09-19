12:54 19.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий подписал закон "Об образовании"

Во вторник, 19 сентября, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект об образовательной реформы в Украине.

Парубий подписал закон

Глава парламента подписал документ на брифинге в кулуарах Рады и заверил, что сегодня закон будет передан на подпись президенту Украины. Вместе с тем Парубий отметил, что этот Закон не только для учителей, преподавателей студентов и учащихся. Этот закон касается каждого гражданина.

Мы строим новое украинское образование, и сейчас я подписываю закон Украины "Об образовании", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины во вторник, 5 сентября, приняла во втором чтении законопроект №3491-д " Об образовании". Документ поддержали 255 народных депутатов. Таким образом, отныне в Украине вводится 12-летнее обучение в школе и устанавливаются ежегодные ассигнования из государственного бюджета на образование на уровне не менее 7% ВВП.

 


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