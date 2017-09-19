Парубий подписал закон "Об образовании"

Глава парламента подписал документ на брифинге в кулуарах Рады и заверил, что сегодня закон будет передан на подпись президенту Украины. Вместе с тем Парубий отметил, что этот Закон не только для учителей, преподавателей студентов и учащихся. Этот закон касается каждого гражданина.

Мы строим новое украинское образование, и сейчас я подписываю закон Украины "Об образовании", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины во вторник, 5 сентября, приняла во втором чтении законопроект №3491-д " Об образовании". Документ поддержали 255 народных депутатов. Таким образом, отныне в Украине вводится 12-летнее обучение в школе и устанавливаются ежегодные ассигнования из государственного бюджета на образование на уровне не менее 7% ВВП.