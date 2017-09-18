"Запад-2017" - это новая угроза НАТО, - Павел

Об этом передает The Associated Press.

По словам Павела, альянс будет делать все возможное, чтобы вновь наладить военное сотрудничество с Россией, однако ее агрессивная позиция на геополитической арене только мешает дискуссии.

Павел также отмечает, что Москва существенно нарушает регламент учения, так как на территории Белоруссии находятся до 100 тыс кадровых российских военных, вместо 13 тыс заявленных.

Ко всему прочьему, это бронированная техника, российские ВВС, артиллерия и танковые войска.

"Мы должны обеспокоиться, поскольку Россия не представляет обучения "прозрачно", - подчеркнул Петр Павел.

Как сообщалось в "УРА-Информ", совместное стратегическое учение "Запад-2017" начальников генеральных штабов вооруженных сил России и Беларуси пройдет в середине сентября.