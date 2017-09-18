13:45 18.09.2017 | Политика | Новости
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США готово уничтожить КНДР в случае необходимости

Постоянный председатель США при ООН Никки Хейли заявила, что если Ким Чен Ын и его руководство поведут себя неблагоразумно, то США готовы будут уничтожить Северную Корею.

США готово уничтожить КНДР в случае необходимости

Об этом передает CNN.

Хейли подчеркнула, что у них есть множество вариантов военного решения конфликта, однако Пхеньян все еще не перешел тот "Рубикон", и у него все еще есть возможность дипломатического решения вопроса.

США прилагают все возможные дипломатические усилия, чтобы вынудить КНДР прекратить свои ядерные испытания.

Глава Пентагона Джеймс Маттис не сомневается, что в случае если США или кто-либо из союзников окажется под реальной угрозой ядерного удара со стороны США, то Белый Дом непременно отдаст приказ о применении "силы".

Ранее Совбез ООН принял новые санкции против КНДР и настоял на том, чтобы Китай усилил свое влияние на правительство Пхеньяна.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Никки Хейли призвала Совет ООН по правам человека повысить эффективность своей работы.


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