США готово уничтожить КНДР в случае необходимости

Об этом передает CNN.

Хейли подчеркнула, что у них есть множество вариантов военного решения конфликта, однако Пхеньян все еще не перешел тот "Рубикон", и у него все еще есть возможность дипломатического решения вопроса.

США прилагают все возможные дипломатические усилия, чтобы вынудить КНДР прекратить свои ядерные испытания.

Глава Пентагона Джеймс Маттис не сомневается, что в случае если США или кто-либо из союзников окажется под реальной угрозой ядерного удара со стороны США, то Белый Дом непременно отдаст приказ о применении "силы".

Ранее Совбез ООН принял новые санкции против КНДР и настоял на том, чтобы Китай усилил свое влияние на правительство Пхеньяна.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Никки Хейли призвала Совет ООН по правам человека повысить эффективность своей работы.