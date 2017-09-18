Песков заверил, что Путин не приедет на Генассамблею ООН

Он это делает не каждый год, - пояснил в понедельник, 18 сентября, его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, а этом году график президента не позволил ему принять участие в сессии и ту нет ничего необычного.

Напомним, в Нью-Йорке открылась 72-я сессия Генеральной ассамблеи ООН официально открылась 12 сентября. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня президент Украины Петр Порошенко с рабочим визитом отправится в Соединенные Штаты Америки. Тут он пробудет три дня, а целью его визита станет участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций.

Как сказано в сообщении, опубликованном на официальном интернет-представительстве главы государства, Порошенко выступит с речью во время общих дебатов, примет участие в саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества, мероприятиях высокого уровня по вопросам реформирования ООН, а также вопросам противодействия использованию интернета в террористических целях.