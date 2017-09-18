08:58 18.09.2017 | Политика | Новости
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Габриель призывает США,Китай и Россию сесть за стол переговоров с КНДР

Глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль просит США, Китай и Россию провести переговоры с лидером КДНР Ким Чен Ыном. Об этом передает DW.

Габриель призывает США,Китай и Россию сесть за стол переговоров с КНДР

По словам Габриеля, руководство Северной Кореи осознает, что ее режим держится на мощи ядерного оружия, а потому необходимо провести несколько раундов разрядки в духе минувшего противостояния СССР-США.

Министр считает, что такая политика Пхеньяна вполне объяснима, а потому мы должны дать другие гарантии безопасности для КНДР, иначе сокращения ядерных испытаний не будет видно.

Режим Ким Чен Ына может существовать и без ядерного орудия, однако тут нужна умелая политика и влияний некоторых стран, подметил Габриель.

Белый Дом же сообщает, что у них есть много рычагов давления на КНДР.

Как сообщалось в "УРА-Информ"Северная Корея осудила новую резолюцию Совета Безопасности Организации объединенных наций.


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