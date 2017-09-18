11:42 18.09.2017 | Политика | Новости
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Британия планирует остаться в Европоле после Brexit

Великобритания намерена продолжить сотрудничество в рамках Европола и Евроюста. Об этом передает EUobserver.

Британия планирует остаться в Европоле после Brexit

Согласно информации источника, страна желает иметь доступ к Шенгенской информационной системе.

Министр по делам Brexit Дэвид Дэвис уверен, что крайне необходимо сохранить сотрудничество в рамках Европола для получения данных об опасных преступниках и террористах.

Кстати, страна-член этого ведомства имеет право выдавать ордер на арест на международном уровне.

Тереза Мэй считает, что английский парламент принял историческое решение, а обязанность властей состоит в том, чтобы это решение выполнять.

Британия также намерена согласна подчиняться европейскому законодательству в рамках Европола.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно по Лондону прокатилось волна митингов против проводимой Терезой Мэй политики.


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