Британия планирует остаться в Европоле после Brexit

Согласно информации источника, страна желает иметь доступ к Шенгенской информационной системе.

Министр по делам Brexit Дэвид Дэвис уверен, что крайне необходимо сохранить сотрудничество в рамках Европола для получения данных об опасных преступниках и террористах.

Кстати, страна-член этого ведомства имеет право выдавать ордер на арест на международном уровне.

Тереза Мэй считает, что английский парламент принял историческое решение, а обязанность властей состоит в том, чтобы это решение выполнять.

Британия также намерена согласна подчиняться европейскому законодательству в рамках Европола.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно по Лондону прокатилось волна митингов против проводимой Терезой Мэй политики.