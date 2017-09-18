Британия планирует остаться в Европоле после Brexit

Великобритания намерена продолжить сотрудничество в рамках Европола и Евроюста. Об этом передает EUobserver.
Согласно информации источника, страна желает иметь доступ к Шенгенской информационной системе.
Министр по делам Brexit Дэвид Дэвис уверен, что крайне необходимо сохранить сотрудничество в рамках Европола для получения данных об опасных преступниках и террористах.
Кстати, страна-член этого ведомства имеет право выдавать ордер на арест на международном уровне.
Тереза Мэй считает, что английский парламент принял историческое решение, а обязанность властей состоит в том, чтобы это решение выполнять.
Британия также намерена согласна подчиняться европейскому законодательству в рамках Европола.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно по Лондону прокатилось волна митингов против проводимой Терезой Мэй политики.