16:15 16.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Белом доме подтвердили встречу Порошенко и Трампа 21 сентября

Президент Украины Петр Порошенко 18-21 сентября 2017 года будет находиться с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки. 

В Белом доме подтвердили встречу Порошенко и Трампа 21 сентября

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства Украины.

Отметим, что рабочий визит пройдет с целью присоединиться к 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Кроме того, встреча президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа состоится в Нью-Йорке, 21 сентября.

Так, во время визита украинский лидер страны планирует поднять вопросы миротворчества, а также противодействия использованию интернета в террористических целях. Порошенко также во время своей поездки намерен обсудить мероприятия высокого уровня по вопросам реформирования ООН.

Примечательно, что в тот же день президент США встретится с лидерами Южной Кореи и Японии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Порошенко считает, что война на востоке Украины закончится, однако сознание людей уже не будет прежним. 


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