В Белом доме подтвердили встречу Порошенко и Трампа 21 сентября

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства Украины.

Отметим, что рабочий визит пройдет с целью присоединиться к 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Кроме того, встреча президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа состоится в Нью-Йорке, 21 сентября.

Так, во время визита украинский лидер страны планирует поднять вопросы миротворчества, а также противодействия использованию интернета в террористических целях. Порошенко также во время своей поездки намерен обсудить мероприятия высокого уровня по вопросам реформирования ООН.

Примечательно, что в тот же день президент США встретится с лидерами Южной Кореи и Японии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Порошенко считает, что война на востоке Украины закончится, однако сознание людей уже не будет прежним.