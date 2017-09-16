14:25 16.09.2017 | Политика | Новости
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Меркель поддерживает идею о введении миротворцев на Донбасс

Канцлер Германии Ангела Меркель провела переговоры с президентом РФ Вдадимиром Путиным по поводу размещения миротворцев на востоке Украины. Об этом передает информационное агентство Reuters.

Меркель поддерживает идею о введении миротворцев на Донбасс

По словам Меркель, предложение о миротворческой миссии на Донбассе даст новый виток для урегулирования конфликта на Донбассе, а потому такое предложение стоить хорошо обдумать.

Канцлер утверждает, что стоит обеспечить полную безопасность всех мирных граждан, находящихся на данных территориях.

На днях в ходе разговора обсудила это лично с Путиным.

Президент РФ настаивал на том, чтобы эту идею продолжил развивать и французский президент Эммануель Макрон.

Петр Порошенко также подал прошение в совет ООН с просьбой рассмотреть план введения миротворцев, однако с условием, что в составе миротворцев не будет кадровых российских военных.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Порошенко в своем обращении у ВРУ заявил, что миротворцы Организации объединенных наций должны быть размещены на всей территории оккупированного Россией Донбасса.


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