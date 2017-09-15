Санкции против России должны быть внедрены полностью, - Порошенко

Соответствующие сведения украинский лидер зявил во время выступления на международном форуме "Ялтинская европейская стратегия".

По словам Порошенко, санкции против России должны быть внедрены полностью за минскими соглашениями и восстановлено полностью украинский суверенитет по Крыму и Донбассу.

Также президент Украины поблагодарил США за ведущую роль в сопротивлении российскому агрессору.

При этом напоследок глава государства Украины подчеркнул, что битва за мировой порядок началась с оккупации Крыма.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина и дальше будем расширять свое сотрудничество с Европейским союзом. В ближайшее время страна может войти в Шенгенский союз.