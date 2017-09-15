Санкции против России должны быть внедрены полностью, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает, что новые ограничения против Российской Федерации должны быть внедрены полностью.
Соответствующие сведения украинский лидер зявил во время выступления на международном форуме "Ялтинская европейская стратегия".
По словам Порошенко, санкции против России должны быть внедрены полностью за минскими соглашениями и восстановлено полностью украинский суверенитет по Крыму и Донбассу.
Также президент Украины поблагодарил США за ведущую роль в сопротивлении российскому агрессору.
При этом напоследок глава государства Украины подчеркнул, что битва за мировой порядок началась с оккупации Крыма.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина и дальше будем расширять свое сотрудничество с Европейским союзом. В ближайшее время страна может войти в Шенгенский союз.