11:19 15.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Санкции против России должны быть внедрены полностью, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает, что новые ограничения против Российской Федерации должны быть внедрены полностью.

Санкции против России должны быть внедрены полностью, - Порошенко

Соответствующие сведения украинский лидер зявил во время выступления на международном форуме "Ялтинская европейская стратегия".

По словам Порошенко, санкции против России должны быть внедрены полностью за минскими соглашениями и восстановлено полностью украинский суверенитет по Крыму и Донбассу.

Также президент Украины поблагодарил США за ведущую роль в сопротивлении российскому агрессору.

При этом напоследок глава государства Украины подчеркнул, что битва за мировой порядок началась с оккупации Крыма.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Украина и дальше будем расширять свое сотрудничество с Европейским союзом. В ближайшее время страна может войти в Шенгенский союз. 


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