Порошенко 21 сентября планирует встречу с Трампом - источники

Так, глава украинского государства Петр Порошенко в рамках своего визита в Нью-Йорк – с целью участия там в сессии ГенАссамблеи ООН намерен также провести встречу с президентом США Д. Трампом. Такую информацию распространили источники в Администрации главы украинского государства. Согласно данным этих источников, встреча запланирована предварительно на 21 сентября.

Как сообщал УРА-Информ, визита Д. Трампа ожидают сейчас в Китае. Так, визит американского президента в Китай должен состояться в ноябре. У президента США имеется немало вопросов, которые он обсудит с Си Дзиньпином.