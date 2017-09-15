22:06 15.09.2017 | Политика | Новости
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Порошенко 21 сентября планирует встречу с Трампом - источники

Про планируемую встречу П. Порошенко и Д. Трампа сообщили источники в Администрации.

Порошенко 21 сентября планирует встречу с Трампом - источники

Так, глава украинского государства Петр Порошенко в рамках своего визита в Нью-Йорк – с целью участия там в сессии ГенАссамблеи ООН намерен также провести встречу с президентом США Д. Трампом. Такую информацию распространили источники в Администрации главы украинского государства. Согласно данным этих источников, встреча запланирована предварительно на 21 сентября.

Как сообщал УРА-Информ, визита Д. Трампа ожидают сейчас в Китае. Так, визит американского президента в Китай должен состояться в ноябре. У президента США имеется немало вопросов, которые он обсудит с Си Дзиньпином.


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