Европейские компании смогут закупать газ на восточной границе Украины, - Гройсман

Об этом сегодня во время брифинга по итогам встречи с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам Энергетического Союза Марошем Шефчовичем заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По словам министра, это вопрос нашей общей энергетической безопасности и нам нужно урегулировать его вместе. В таком случае,Украина абсолютно способна закупать газ на восточной границе.

Также он отметил, что предпосылкой для принятия решения о закупке газа на восточной границе должно стать обеспечение высокого уровня прозрачности и кооперации в функционировании украинской газотранспортной системы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",президент США Дональд Трамп считает, что Россия не является главной угрозой для мировой безопасности.