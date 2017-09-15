Беларусь получила от России 700 млн долларов кредита

Об этом сообщило белорусское Министерство финансов.

По информации ведомства, кредит предоставлен в соответствии с соглашением от 30 августа 2017 года. Так, в апреле о кредите договорились главы государств, уточняют в Минфине. Сегодня средства в полном объеме зачислены на счет ведомства.

Согласно проекту, кредит будет погашаться двумя ежегодными траншами - в апреле и октябре - начиная с 2018 года. В таком случае, сумма траншей будет постепенно расти: с 2,5% от суммы в первые несколько лет до 9,5% в апреле и октябре 2027 года.

Кстати, кредит предназначен на рефинансирование обязательств Беларуси перед РФ по ранее полученному займу.

Как отмечалось ранее в "УРА-Информ",в 2017 году украинское правительство планирует выделение 730-ти миллионов гривен - на финансирование так называемых "теплых кредитов".