17:50 15.09.2017 | Политика | Новости
100173867:test

Беларусь получила от России 700 млн долларов кредита

Беларусь получила от России 700 млн  долларов кредита, который предоставлен на 10 лет

Беларусь получила от России 700 млн долларов кредита

Об этом сообщило белорусское Министерство финансов.

По информации ведомства, кредит предоставлен в соответствии с соглашением от 30 августа 2017 года. Так, в апреле о кредите договорились главы государств, уточняют в Минфине. Сегодня средства в полном объеме зачислены на счет ведомства.

Согласно проекту, кредит будет погашаться двумя ежегодными траншами - в апреле и октябре - начиная с 2018 года. В таком случае, сумма траншей будет постепенно расти: с 2,5% от суммы в первые несколько лет до 9,5% в апреле и октябре 2027 года. 

Кстати, кредит предназначен на рефинансирование обязательств Беларуси перед РФ по ранее полученному займу.

Как отмечалось ранее в "УРА-Информ",в 2017 году украинское правительство планирует выделение 730-ти миллионов гривен - на финансирование так называемых "теплых кредитов".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив