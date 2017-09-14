Вице-президент Еврокомиссии Шефчович завтра посетит Украину

Об этом говорится в сообщении пресс-службы представительства Евросоюза в Украине.

По информации ведомства, Шефрович намерен обсудить вопрос прогресса реформ в энергетическом секторе, реформ "Нафтогаза" и транспортировки газа.

Кроме того, еврокомиссар проведет встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом, вице-премьер-министрами Геннадием Зубко и Владимиром Кистионом, министром энергетики Игорем Насаликом и министром иностранных дел Павлом Климкиным.

Также он рассмотрит вопрос реформ в энергетическом секторе с членами Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и председателем Правления НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым.

По словам Шефровича, ЕС решительно поддерживает реформы Украины в энергетическом секторе. Поскольку, эти реформы являются ключевыми для модернизации экономики.

"Я жду дискуссии с украинским руководством относительно наших дальнейших шагов. Мы должны использовать весь потенциал Украины в сфере", - подчеркнул вице-президент ЕК.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что валюта евро обязана существовать на всей территории ЕС.