В США заявили, что КНДР готовит новый запуск ракеты

Американская разведка установила, что за последние 48 часов на территории КНДР было замечено перемещение мобильных пусковых установок. Как сообщает NBC News, ссылаясь на данные трех военных высокопоставленных источников, Северная Корея ведет подготовку стартовых площадок. При этом источники напомнили, что мощность подземного толчка от шестого ядерного испытания Северной Кореи составила 6.1 баллов.

Напомним, в понедельник Совбез ООН единогласно поддержал ужесточение санкций против КНДР.

Документ налагает запрет на закупку северокорейской текстильной продукции, продажу стране газового конденсата, а также предусматривает досмотр грузовых судов, входящих и покидающих порты Северной Кореи.

Резолюция вводит ограничения на поставки нефтепродуктов в КНДР - максимум 500 тысяч баррелей до конца этого года и не более двух миллионов баррелей в год, начиная с января 2018 года.

Как сообщал УРА-Информ, Северная Корея во вторник, 12 сентября, осудила новую резолюцию Совета Безопасности Организации объединенных наций. При этом КНДР пригрозила Соединенным Штатам ответными мерами. Как сообщает Yonhap, цитируя слова посла Северной Кореи в Женеве Хен Тей Суна, предстоящие ответные меры КНДР заставят США страдать от самой большой боли, которую они испытывали когда-либо в истории.