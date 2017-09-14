09:20 14.09.2017 | Политика | Новости
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Учения "Запад-2017" стартуют сегодня

Совместное стратегическое учение "Запад-2017" начальников генеральных штабов вооруженных сил России и Беларуси начнется сегодня. Об этом передает официальный сайт учений.

Учения

Такие совместные учения две страны проводят ежегодно.

Однако, исходя из событий, происходящих в мире, и ввиду возможной эскалации конфликта в регионе Восточной Европы, а также усиления сепаратистских и террористических настроений, было решено провести боевые учения нового формата.

Тема учения – Подготовка и применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства, отмечается в источнике.

Ранее несколько стран высказали особую обеспокоеность этими учениями. Это такие страны как Латвия, Украина, Великобритания, Польша.

Глава СНБО Турчинов считает, что стоит ожидать провокаций на украино-белорусской границе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр обороны Великобритании Майлк Фаллон считает, что совместные военные российско-белорусские учения "Запад-2017" - это очередная провокация со стороны РФ. 


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