Учения "Запад-2017" стартуют сегодня

Совместное стратегическое учение "Запад-2017" начальников генеральных штабов вооруженных сил России и Беларуси начнется сегодня. Об этом передает официальный сайт учений.
Такие совместные учения две страны проводят ежегодно.
Однако, исходя из событий, происходящих в мире, и ввиду возможной эскалации конфликта в регионе Восточной Европы, а также усиления сепаратистских и террористических настроений, было решено провести боевые учения нового формата.
Тема учения – Подготовка и применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства, отмечается в источнике.
Ранее несколько стран высказали особую обеспокоеность этими учениями. Это такие страны как Латвия, Украина, Великобритания, Польша.
Глава СНБО Турчинов считает, что стоит ожидать провокаций на украино-белорусской границе.
Как сообщалось в "УРА-Информ", министр обороны Великобритании Майлк Фаллон считает, что совместные военные российско-белорусские учения "Запад-2017" - это очередная провокация со стороны РФ.