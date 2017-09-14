Судебная реформа будет принята на следующей неделе, - Порошенко

Об этом он сказал на встрече с представителями украинского и иностранного бизнеса.

Согласно словам Порошенка, государство не должно мириться с несправедливым судопроизводством, как для предпринимателей, так и для обычного населения.

На прошлой неделе депутаты внесли изменение в 665-ую поправку закона "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты".

Ранее в Раде была принята реформа об образовании, которая вызвала большой резонанс за пределами Украины, особенно в Молдове, Венгрии и Польше.

Президент также ожидает от депутатов принятия пенсионной реформы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Алексей Гончаренко уверяет, что за судебную реформу парламент может проголосовать 19-20 сентября.