13:50 14.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Судебная реформа будет принята на следующей неделе, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает, что законопроекта о судебной реформе депутаты примут большинством голосов уже на следующей пленарной неделе.

Судебная реформа будет принята на следующей неделе, - Порошенко

Об этом он сказал на встрече с представителями украинского и иностранного бизнеса.

Согласно словам Порошенка, государство не должно мириться с несправедливым судопроизводством, как для предпринимателей, так и для обычного населения.

На прошлой неделе депутаты внесли изменение в 665-ую поправку закона "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты".

Ранее в Раде была принята реформа об образовании, которая вызвала большой резонанс за пределами Украины, особенно в Молдове, Венгрии и Польше.

Президент также ожидает от депутатов принятия пенсионной реформы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Алексей Гончаренко уверяет, что за судебную реформу парламент может проголосовать 19-20 сентября.


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