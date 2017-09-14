Садовый не против объединится с Саакашвили, но выдвигает свои условия

Городской голода Львова Андрей Садовый допустил возможность создания совместного политического проекта с бывшим главой Одесской области Михаилом Саакашвили.
Как рассказал сам Садовой "Газете.Ru", он как городской голова не планирует совместных проектов, однако, как лидер партии "Самопомич" не исключает возникновения такого проекта. Особенно, если будут назначены досрочные выборы в Верховную Раду. Такая вероятность в политике всегда имеет место, – заявил он.
Вместе с тем, отвечая на опрос журналистов, поддерживал ли он Саакашвили 10 сентября, когда тот прорывался через границу, Садовой заявил, что Саакашвили, как и любой другой гражданин Украины, просто реализовал свое право защищать свои конституционные права, если они нарушаются.
Дело тут не в личности собственно Саакашвили. Я поддержал бы любого украинца, нуждающегося в защите гражданских прав, – пояснил он.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 10 сентября Саакашвили и его сторонники прорвали кордон правоохранителей и прошли на территорию Украины через пункт пропуска "Шегини". После чего он поехал на кофе к Садовому.