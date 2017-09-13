11:55 13.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100173616:roman

Украине необходимо летальное вооурежение, - Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе обсудила с советником президента США Макмастером некоторые моменты противодействия российской агрессии.

Украине необходимо летальное вооурежение, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом передает пресс-служба Кабмина. Согласно информации ведомства, вице-премьер высоко ценит помощь американских партнеров в урегулировании конфликта на востоку Украины.

Однако она настаивает на том, что дальнейший мир можно сохранить только с предоставлением Украине летального оружия. Она уверена, что Кремль не пойдет на эскалацию конфликта, если будет знать о технологическом преимуществу нашего государства, а потому потери для Москвы будут очень дорогими.

Премьер отметила, что от предоставления контр-батарейных радаров средней дальности процент погибших от минометного огня среди общего количества погибших уменьшился с 47 процентов до 17 процентов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинский министр обороны подчеркнул готовность Украины принять от США вскоре летальное оружие.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив