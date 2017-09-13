Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия, - Ульянов

Он противоречит национальным интересам России и нашему видению того, как следует продвигаться по пути ядерного разоружения. Об этом в среду утром, 13 сентября, в интервью газете "Коммерсантъ" заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями России Михаил Ульянов.

По его словам, построение безъядерного мира - "это долгосрочная цель, движение к которой должно быть поэтапным, и работа в этом направлении должна вестись в условиях укрепления стратегической стабильности и с учетом национальных интересов безопасности всех стран, включая, разумеется, Россию".

Он также уверен, что сейчас ставить вопрос о запрещении ядерного оружия явно преждевременно, поэтому Россия призывает подходить к задаче ядерного разоружения более трезво и реалистично. Себе в ущерб разоружаться никто не будет, - заявил Ульянов, добавив, что в нынешних условиях ставить вопрос о полном отказе от ядерных арсеналов - несерьезно и даже безответственно.

При этом он уверен, что Россия создает ядерное оружие не для применения, а для сдерживания и с этой своей ролью оно на протяжении многих десятилетий справляется вполне успешно.

Напомим, 12 сентября в Нью-Йорке открылась 72-я сессия Генассамблеи ООН.

Как сообщал УРА-Информ, в рамкахсессии 20 сентября будет открыт к подписанию ДЗЯО.