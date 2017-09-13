13:24 13.09.2017 | Политика | Новости
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Юнкер предложил ввести евро во всех странах ЕС

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что валюта евро обязана существовать на всей территории ЕС. Об этом передает Deutsche Welle.

Юнкер предложил ввести евро во всех странах ЕС

Согласно информации ведомства, Юнкер уверен, что к валютной зоне евро могут присоединиться Румыния и Болгария. В бюджете ЕС стоит выделить отдельную статью расходов.

Введение валюты евро в странах с нестабильной экономикой помогут повысить общий уровень благосостояния и инвестиционный климат таких государств.

Чиновники еврокомиссии представили новый план развития европейского континента. План делится на два этапа:

- первый заканчивается 2019 годом, когда пройдут выборы в Европарламент

- второй должен продлиться с 2020 по 2025 год.

"К концу второго этапа планируется углубить сотрудничество между странами еврозоны и окончательно завершить формирование единого валютного и экономического пространства", - подчеркнул Юнкер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее глава Еврокомиссии Жан Клод Юнкер призвал украинскую страну ускорить борьбу с коррупцией и мошенничеством.


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