Юнкер предложил ввести евро во всех странах ЕС

Согласно информации ведомства, Юнкер уверен, что к валютной зоне евро могут присоединиться Румыния и Болгария. В бюджете ЕС стоит выделить отдельную статью расходов.

Введение валюты евро в странах с нестабильной экономикой помогут повысить общий уровень благосостояния и инвестиционный климат таких государств.

Чиновники еврокомиссии представили новый план развития европейского континента. План делится на два этапа:

- первый заканчивается 2019 годом, когда пройдут выборы в Европарламент

- второй должен продлиться с 2020 по 2025 год.

"К концу второго этапа планируется углубить сотрудничество между странами еврозоны и окончательно завершить формирование единого валютного и экономического пространства", - подчеркнул Юнкер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее глава Еврокомиссии Жан Клод Юнкер призвал украинскую страну ускорить борьбу с коррупцией и мошенничеством.