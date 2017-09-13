12:17 13.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Более 10 тыс законопроектов "висят" в Раде

Верховная Рада Украины VIII созыва зарегистрировала более 10 тыс законопроектов, законов и различных постановлений. Об этом передает Комитет избирателей Украины.

Более 10 тыс законопроектов

Согласно информации ведомства, это абсолютный рекорд за всю историю созывов. Статистика показывает следующие цифры - ВР VII - 7 4 тыс. законопроектов, в ВР VI созыва - 8,1 тыс., ВР V - 3,3 тыс., ВР IV - 7,6 тыс.

Наиболее продуктивными оказались нардепы от партии "Ляшка" и "Батькивщины", в цифрах имеем следующее:

- "Батькивщина" - 96, РПЛ - 66, "Самопомоч" - 41

- "Народный Фронт" - 40, "Воля народа" - 33, БПП - 32

- "Видродження" - 26 и "Оппозиционный блок" - 19

КИУ подчеркнуль, что большинство законопроектов просто не имеют шансов на жизнь, так как ни специальная комиссия, ни профильные комитеты не будут рассматривать такое количество законопроектов.

Таким образом, депутаты злоупотребляют своим правом на законотворчество и принижают парламент как политический институт.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Верховная Рада Украины разрешила председателю парламента Андрею Парубию подписать закон о Конституционном суде.


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