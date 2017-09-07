14:54 07.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко планирует провести заседание своей фракции

Президент Украины Петр Порошенко сегодня проведет рабочее заседание с членами фракции "Блока Петра Порошенка". Об этом сообщает заместитель председателя фракции БПП Алексей Гончаренко.

Порошенко планирует провести заседание своей фракции

Согласно словам Гончаренко, президент планирует обсудить череду вопросов связанных с проведением реформ, снятия депутатской неприкосновенности, и многого другого.

"Предварительно время определено на семь часов вечера", - сообщает нардеп.

Ранее президент предложил отложить вопрос снятия депутатского иммунитета до созыва следующей Рады, когда пройдут новые депутаты. Также гарант внес несколько предложений об изменени Конституции.

Порошенко подметил, что нынешняя Верховная Рада восьмого созыва установила абсолютный рекорд результативных голосований о лишении депутатской неприкосновенности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Петр Порошенко давно планировал выступить перед депутатами Верховной Рады.


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