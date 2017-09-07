Порошенко планирует провести заседание своей фракции

Согласно словам Гончаренко, президент планирует обсудить череду вопросов связанных с проведением реформ, снятия депутатской неприкосновенности, и многого другого.

"Предварительно время определено на семь часов вечера", - сообщает нардеп.

Ранее президент предложил отложить вопрос снятия депутатского иммунитета до созыва следующей Рады, когда пройдут новые депутаты. Также гарант внес несколько предложений об изменени Конституции.

Порошенко подметил, что нынешняя Верховная Рада восьмого созыва установила абсолютный рекорд результативных голосований о лишении депутатской неприкосновенности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Петр Порошенко давно планировал выступить перед депутатами Верховной Рады.