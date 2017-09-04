12:15 04.09.2017 | Политика | Новости
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На Тайване в отставку подал действующий премьер

Премьер-министр Тайваня Линь Цюань подал прошение президенту об отставке. Об этом передает информационное агентство Reuters.

На Тайване в отставку подал действующий премьер

Согласно информации издания, премьер вынужден был уйти со своего поста в связи с резким падением рейтинга действующего президента.

По данным независимого исследования, популярность главы государства Цая упала до 29,8%.

Цай уже принял прошение и начал процесс избрания нового главы. 

Возможно, что новым премьер-министром Тайваня станет значимая фигура партии и нынешний мэр южного города Тайнань Уильям Лай. Он представляет Демократическую партию Китая.

Подобная практика на Тайване наблюдается очень часто, когда премьеры покидают свои кабинеты из-за стремительного падения популярности глав государства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Тайвани бушевали два тайфуна. В результате происшествия 131 человек получил ранения.


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