На Тайване в отставку подал действующий премьер

Согласно информации издания, премьер вынужден был уйти со своего поста в связи с резким падением рейтинга действующего президента.

По данным независимого исследования, популярность главы государства Цая упала до 29,8%.

Цай уже принял прошение и начал процесс избрания нового главы.

Возможно, что новым премьер-министром Тайваня станет значимая фигура партии и нынешний мэр южного города Тайнань Уильям Лай. Он представляет Демократическую партию Китая.

Подобная практика на Тайване наблюдается очень часто, когда премьеры покидают свои кабинеты из-за стремительного падения популярности глав государства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Тайвани бушевали два тайфуна. В результате происшествия 131 человек получил ранения.