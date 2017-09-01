Порошенко поздравил украинцев с вступлением в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС

Как написал на своей страничке в социальной сети глава государства, 1 сентября 2017, день, который навсегда войдет в историю нашей сильной и независимой Украины. Сегодня в полном объеме вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, – напомнил Порошенко в пятницу утром, добавив, что уже с начала 2016 года функционирует углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли Украины с Евросоюзом

Вместе с тем Порошенко подчеркнул, что за шесть месяцев этого года внешняя торговля товарами и услугами Украины со странами ЕС выросла на 22%. Почти 40% нашей торговли приходится именно на Европейский Союз.

Состоялась историческая смена географической структуры украинского экспорта в пользу увеличения его объемов в страны ЕС. Это уже необратимые процессы интеграции украинской экономики к рынку Евросоюза", подчеркнул лидер Украины.

Напомним, с 2014 года Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС работало в ограниченном объеме.

Политическая часть СА Украина-ЕС была подписана 21 марта 2014 года во время саммита в Брюсселе. Первые подписи от ЕС поставили президент Европейского совета Херман Ван Ромпей и президент Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу. Первую подпись с украинской стороны поставил тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Экономическая часть СА между Украиной и ЕС, которая предусматривает создание зоны свободной торговли, была подписана 27 июня 2014 года на саммите ЕС в Брюсселе.

Как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинцев с новой вехой пути в Евросоюз.