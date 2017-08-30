Польский экс-президент обьяснил почему Украина не смогла бы развиваться как Польша

Об этом сообщает "Сегодня".

По его мнению, тогда Польша и Украина имели разные стартовые позиции. В свою очередь причиной этому стала сильная зависимость Украины от России.

Кроме того, полный разрыв стоил бы очень дорого для обеих стран.

Также Лех Валенса заявил, что ЕС пока не готов впитать в себя такую большую страну как Украина. Вместе с тем он уточнил, что у Беларуси еще тяжелее ситуация, так как она еще сильнее зависит от России.

Как сообщал ранее УРА-Информ, президент Польши подписал один из скандальных законов. Подписанный Дудой закон дает право министру юстиций назначать и увольнять председателей судов