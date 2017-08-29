Закон о реинтеграции боевиков определяет Россию как агрессора, - Ирина Луценко

Президент будет предлагать парламенту этим законом инструменты, механизмы и мотивационную часть реинтегрирования эти территории. Об этом в понедельник вечером, 28 августа, в эфире одного из украинских телеканалов сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

По ее словам, закон усиливает значение Министерства по реинтеграции, по временно оккупированных территориях. Здесь очень хорошие новеллы. Будет проведено полностью определения и вводится впервые в украинском законодательстве понятие, что Россия - агрессор, - пояснила депутат, добавив, что в новом законе "вводится понятие самообороны, потому что мы хотим отойти от формулировки антитеррористическая операция".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Ирина Луценко заверила, что осенью 2017 года Верховная Радв Украины намерена продолжить, начатые на прошлой сессии, некоторые реформы.