Юнкер недоволен процессом выхода Великобритании с ЕС

Согласно словам президента, документы, подготовленные Лондоном, своими требованиями подрывают общеевропейский порядок. Юнкер сообщил, что правительство Терезы Мэй просит ЕС ускорить переговорный процесс по выходы Великобритании по результатам Brexit.

Неопределенными остаются такие вопросы как определение статуса Ирландии, входящей в состав Объединенного королевства, а также обиход фунта стерлингов на "зеленых" островах.

Юнкер также напомнил Лондону, что перед ним стоит денежное обязательство на сумму более 20 млрд евро на конечном этапе переговорного процесса.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Британия ограничила въезд мигрантов из ЕС в 2019 году.

Ограничения свободы въезда мигрантов в Великобританию из стран Евросоюза начнут действовать в марте 2019 года.