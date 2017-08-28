Украина открыла почетное консульство в Иракском Курдистане

Об этом Мустафа сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Согласно его словам, он ожидает от почетного консульства МИД Украины и МИД Шри-Ланки в Эрбиле лучших отношений между странами.

Отметим, что Иракский Курдистан является курдским государственным образованием в составе Ирака и по новой конституции имеет статус широкой автономии.

Также Курдистана есть собственные вооруженные формирования пешмерга (до 80 тыс. человек, с тяжёлым оружием, бронетехникой и танками), служба безопасности, организованная при помощи Израиля, несколько спутниковых каналов.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Минобороны Турции заявили, что ВВС страны атаковали объекты Рабочей партии Курдистана, базирующиеся на сирийско-иракской границе в районе горного хребта Синджар.