13:16 28.08.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Опубликованы результаты проверки декларации Порошенка

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) отчиталось о проверке декларации украинского главы государства за 2015-2016 годах.
 

Опубликованы результаты проверки декларации Порошенка

Соответствующие сведения сообщает пресс-служба НАПК.

Согласно результатам проверки установлено, что все указанное президентом имущество соответствует поданому в декларации. Порошенко полностью придерживался правилам заполнения декларации, а сам документ был подан вовремя.

НАПК не обнаружило за украинским гарантом никаких иных источников обогащения. Точность опубликованной информации соответствует данным полученым с верных источников. 

Напомним, что год назад разразился скандал на счет наличия у Порошенка незаконно полученых активов в зарубежных офшорных компаниях. В результате НАПК плотно взялось за проверку декларации главы украинского государства.

Как сообщалось недавно в "УРА-Информ", НАПК проводит 313 полных проверок деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, 2015 и 2016 годы.


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