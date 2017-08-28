Опубликованы результаты проверки декларации Порошенка

Соответствующие сведения сообщает пресс-служба НАПК.

Согласно результатам проверки установлено, что все указанное президентом имущество соответствует поданому в декларации. Порошенко полностью придерживался правилам заполнения декларации, а сам документ был подан вовремя.

НАПК не обнаружило за украинским гарантом никаких иных источников обогащения. Точность опубликованной информации соответствует данным полученым с верных источников.

Напомним, что год назад разразился скандал на счет наличия у Порошенка незаконно полученых активов в зарубежных офшорных компаниях. В результате НАПК плотно взялось за проверку декларации главы украинского государства.

Как сообщалось недавно в "УРА-Информ", НАПК проводит 313 полных проверок деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, 2015 и 2016 годы.