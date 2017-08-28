На Донбассе зафиксировано 600 фактов нарушения "школьного перемирия", - Хуг

Также была применена артиллерия и минометы. Миссия ОБСЕ зафиксировала 600 фактов нарушения "школьного перемирия" на востоке. Данное перемирие было введено с 25-го августа 2017 г. Эти данные распространил первый замглавы миссии ОБСЕ в нашей стране Александр Хуг – в рамках брифинга в Днепре.

По словам Хуга – состоянием на утро 28-го августа мониторинговой миссией было зафиксировано больше 600 нарушений ранее объявленного на востоке школьного перемирия. Также он добавил, что этот число нарушений включает в себя также насилие при помощи оружия.

Как сообщал УРА-Информ, Хуг также сообщал о том, что на Донбассе в случае разведения сил военные действия будут прекращены за час.