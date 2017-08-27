19:56 27.08.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Россия может использовать "Запад-2017" для развертывания ударных группировок, - Полторак

Россия ежегодно проводит масштабные учения.

Россия может использовать

При этом там заявляют, что они плановые и такие, которые не угрожают любому государству. Вместе с тем Россия может использовать совместные с Беларусю учения "Запад-2017" для прикрытия развертывания ударных группировок своих войск.

Такое мнение в воскресенье, 27 августа, в интервью журналистам высказал министр обороны Украины Степан Полторак. По его словам, как показывает опыт, слова не соответствует действительности властей России.

Помимо демонстрации силы, обучение подобного размаха вполне могут служить прикрытием для рассредоточение средств поражения и запасов материальных ресурсов на операционных направлениях и обработки вариантов применения таких сил, - считает министр. Он также напомнил, что российские войска, вовлеченные в маневры "Кавказ-2008", не вернулись из полигонов и начали агрессию против Грузии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что число российских войск в учениях "Запад-2017" оценивается в 240 тыс. человек.


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